Операционные активы EBRD в Азербайджане сократились на 8 млн евро

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В июле 2017 года объем средств, выделяемых Азербайджану Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), сократился на 60 млн евро или 2,42% и на 1 июля составил 2 424 млн евро.

Как сообщает Report, доля частного сектора в структуре кредитования не изменилась и осталась на уровне 50%.

Количество проектов, финансируемых банком в Азербайджане, также не изменилось, составив 161, как и в предыдущие месяцы.

В июле выплаты Азербайджана банку сократились на 39 млн евро или 2,11%, до 1 814 млн евро. Операционные активы EBRD в Азербайджане снизились на 8 млн евро или 1,43%, до 550 млн евро.

Текущий портфель банка по финансируемым в стране проектам сократился на 22 млн евро или 2,67%, до 801 млн евро.

Активный портфель проектов EBRD сократился на 1 единицу или 1,96% и сейчас состоит из 50 проектов.