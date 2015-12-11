ООН: Рост мировой экономики в 2015 году был самым низким со времени финансового кризиса 2008-2009 годов

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Экономический рост в 2015 году замедлился и составил всего 2,4%. Это самый низкий уровень после финансового кризиса 2008-2009 годов. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе ООН.

Его авторы назвали пять основных причин, препятствующих росту мировой экономики: макроэкономическая неопределенность; низкие цены на сырьевые товары и сокращение торговых потоков; рост волатильности валютных курсов и потоков капитала; застой в инвестициях и росте производительности труда; сохраняющийся разрыв между финансовым и реальным секторами экономики.

В докладе сообщается об ожидаемом замедлении экономического роста в Китае и о слабых экономических показателях в других крупных развивающихся странах и странах с переходной экономикой, в частности в Бразилии и России.



Эксперты полагают, что в такой ситуации локомотивом глобального роста вновь частично становятся развитые страны.



В 2016 году темпы роста мировой экономики составят 2,9%, а в 2017 году - 3,2%.

Авторы доклада отмечают, что вялое экономическое развитие самым негативным образом сказалось на рынках труда во многих развивающихся странах и странах с переходной экономикой.