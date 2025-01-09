ООН: Инфляция в Азербайджане в 2025г составит 3,6%, в 2026г замедлится до 3,1%

ООН среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2025 год прогнозирует на уровне 3,6%.

ООН среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2025 год прогнозирует на уровне 3,6%.

Как сообщает Report, такой прогноз содержится в опубликованном докладе организации «Мировая экономическая ситуация и перспективы на 2025 год» (World Economic Situation and Prospects 2025).

По оценкам ООН в 2024 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась до 3,7% с 8,8% в 2023 году.

В организации ожидают замедления инфляции в стране в 2026 году до 3,1%.

Министерство экономики Азербайджана среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году прогнозирует на уровне 2,7%, на 2025 год – 4,6%, на 2026 год – 4%.