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ООН: Инфляция в Азербайджане в 2025г составит 3,6%, в 2026г замедлится до 3,1%

ООН: Инфляция в Азербайджане в 2025г составит 3,6%, в 2026г замедлится до 3,1% ООН среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2025 год прогнозирует на уровне 3,6%.
Финансы
9 января 2025 г. 23:19
ООН: Инфляция в Азербайджане в 2025г составит 3,6%, в 2026г замедлится до 3,1%

ООН среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2025 год прогнозирует на уровне 3,6%.

Как сообщает Report, такой прогноз содержится в опубликованном докладе организации «Мировая экономическая ситуация и перспективы на 2025 год» (World Economic Situation and Prospects 2025).

По оценкам ООН в 2024 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась до 3,7% с 8,8% в 2023 году.

В организации ожидают замедления инфляции в стране в 2026 году до 3,1%.

Министерство экономики Азербайджана среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году прогнозирует на уровне 2,7%, на 2025 год – 4,6%, на 2026 год – 4%.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Azərbaycanda inflyasiya 2025-ci ildə 3,6 %, 2026-cı ildə 3,1 %-ə qədər azalacaq

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