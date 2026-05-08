    Онур Файдаджи: Доля цифровых платежей в Азербайджане превысила среднемировой уровень

    Финансы
    • 08 мая, 2026
    • 14:30
    Онур Файдаджи: Доля цифровых платежей в Азербайджане превысила среднемировой уровень

    Доля цифровых платежей в Азербайджане за последние 10 лет выросла с 10% до 40–45%, превысив среднемировой уровень.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор "MasterCard" по Азербайджану и Турции Онур Файдаджы на конференции по рискам и устойчивости, организованной "AmCham Azerbaijan".

    По его словам, среднемировой показатель цифровых платежей составляет около 40%, тогда как в странах Северной Европы этот показатель достигает 90–95%.

    В то же время Файдаджы отметил, что развитие цифровизации усиливает риски в сфере кибербезопасности и мошенничества. Для предотвращения угроз используются данные о поведении пользователя, геолокации и биометрии.

    Он также заявил, что генеративный искусственный интеллект в ближайшие годы существенно изменит мировую торговлю.

    "В течение 3–4 лет около 30% мировой торговли будут осуществлять агенты на базе искусственного интеллекта", - сказал он.

    По мнению Файдаджы, в условиях стремительного развития технологий особенно важно сохранять баланс между инновациями и регулированием.

    Искусственный интеллект Киберпреступность (кибермошенничество) Кибербезопасность Цифровые платежи Mastercard
