Онур Файдаджи: Доля цифровых платежей в Азербайджане превысила среднемировой уровень
- 08 мая, 2026
- 14:30
Доля цифровых платежей в Азербайджане за последние 10 лет выросла с 10% до 40–45%, превысив среднемировой уровень.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор "MasterCard" по Азербайджану и Турции Онур Файдаджы на конференции по рискам и устойчивости, организованной "AmCham Azerbaijan".
По его словам, среднемировой показатель цифровых платежей составляет около 40%, тогда как в странах Северной Европы этот показатель достигает 90–95%.
В то же время Файдаджы отметил, что развитие цифровизации усиливает риски в сфере кибербезопасности и мошенничества. Для предотвращения угроз используются данные о поведении пользователя, геолокации и биометрии.
Он также заявил, что генеративный искусственный интеллект в ближайшие годы существенно изменит мировую торговлю.
"В течение 3–4 лет около 30% мировой торговли будут осуществлять агенты на базе искусственного интеллекта", - сказал он.
По мнению Файдаджы, в условиях стремительного развития технологий особенно важно сохранять баланс между инновациями и регулированием.