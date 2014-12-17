​Октай Ахвердиев: Что бы с рублем ни случилось, курс маната будет устойчив

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Заявления о том, что падение рубля окажет негативное влияние на манат и прибыль азербайджанских бизнесменов в России, не имеют под собой основания. Об этом заявил Report азербайджанский эксперт-экономист, бывший заместитель министра экономики Азербайджана Октай Ахвердов, комментируя обвал курса российского рубля по отношению к американскому доллару.

"У каждого государства есть своя денежно-кредитная политика. Наш Центральный Банк ежегодно осуществляет интервенцию 1-1,5 млрд. долларов США в валютный рынок для того, чтобы держать стабильным курс маната. Нам приходится платить за стабильность, поэтому, что бы там с рублем ни случилось, курс маната будет устойчив", - заявил О.Ахвердиев.

Он напомнил выступление главы Центробанка Эльмана Рустамова в Милли Меджлисе в ходе обсуждений госбюджета на 2015 год о том, что ЦБ Азербайджана будет придерживаться подобной политики интервенции и в будущем году.

"То есть, в следующем году курс маната к доллару останется прежним, и составит 78 гяпиков", - сказал О. Ахвердов.

Комментируя возможное снижение прибыли азербайджанских бизнесменов в РФ на фоне обвала рубля, эксперт подчеркнул, что количество проживающих в РФ азербайджанских граждан варьируется.

"Одни называют цифру два миллиона, другие говорят, что три миллиона граждан Азербайджана живет в России - это все ерунда. Это не соответствует действительности. Согласно официальной статистики РФ, данная цифра составляет 600-650 тысяч человек, они действительно занимаются различными видами бизнеса, в том числе и торговлей, и перечисляют в Азербайджан часть заработанных денег", - отметил экономист.

О.Ахвердиев подчеркнул, что в лучшие годы азербайджанские граждане перечисляли в Азербайджан из России около 1-1,5 млрд. долларов США.

"Сейчас, безусловно, эта цифра сильно снизится, однако тут есть другой момент - принципиальная позиция самих граждан, работающих там: они будут приспосабливаться к новой ситуации. Они прекрасно знают, что в Азербайджане нет таких рабочих мест, где они могли бы сиюминутно заработать большие суммы денег - в России они могут позволить себе это сделать", - сказал он.

Эксперт также указал на важность того факта, что граждане Азербайджана, живущие в РФ, перечисляют деньги родным в долларах, а не в рублях. "Допустим, какой-то гражданин занимается торговлей и ежемесячно посылал домой 500 долларов при той цене на свои товары в рублях. Теперь он корректирует стоимость своих товаров в рублях в соответствии с курсом доллара и посылает родным ту же самую сумму", - отметил О.Ахвердиев.

Он также считает невозможным массовый возврат азербайджанцев из России на фоне обвала рубля.

Говоря о роли Запада в падении рубля, экономист отметил, что санкции сыграли очень существенную роль в этом вопросе. "Не надо смотреть на подобные процессы механически, а анализировать. Если экономика не работает, то откуда взяться ресурсам. Вообще реально российская экономика находится в состоянии рецессии: добыча нефти и газа уменьшается, металлургия пребывает в кризисе", - сказал О.Ахвердиев.

По его мнению, обвал рубля произошел из-за ослабления денежно-кредитной политики ЦБ России. "Они просто отпустили рубль, и рубль сейчас имеет реальную цену", - подчеркнул эксперт.