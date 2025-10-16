Около 88% долгов госкомпаний Азербайджана в иностранной валюте
Финансы
- 16 октября, 2025
- 10:23
На 1 сентября текущего года гарантированные государством долги государственных компаний составили 10 727,1 млн манатов.
Как сообщает Report, это отражено в обнародованном Министерством финансов среднесрочном прогнозе расходов на ближайшие 4 года.
Согласно документу, этот показатель составил 8,3% от ВВП.
Из указанной суммы 87,6% составляют государственные гарантии, выданные по кредитам, привлеченным в иностранной валюте (5 млрд 526,5 млн долларов США), а 12,4% - государственные гарантии, выданные по кредитам, привлеченным в национальной валюте (1 332,1 млн манатов).
Объем гарантированных государством долгов Азербайджана сократился на 786,7 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
