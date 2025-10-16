Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Около 88% долгов госкомпаний Азербайджана в иностранной валюте

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 10:23
    Около 88% долгов госкомпаний Азербайджана в иностранной валюте

    На 1 сентября текущего года гарантированные государством долги государственных компаний составили 10 727,1 млн манатов.

    Как сообщает Report, это отражено в обнародованном Министерством финансов среднесрочном прогнозе расходов на ближайшие 4 года.

    Согласно документу, этот показатель составил 8,3% от ВВП.

    Из указанной суммы 87,6% составляют государственные гарантии, выданные по кредитам, привлеченным в иностранной валюте (5 млрд 526,5 млн долларов США), а 12,4% - государственные гарантии, выданные по кредитам, привлеченным в национальной валюте (1 332,1 млн манатов).

    Объем гарантированных государством долгов Азербайджана сократился на 786,7 млн ​​манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Минфин Азербайджана госкомпании долги
    Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin borclarının 88 %-ə yaxını xarici valyutadadır

    Последние новости

    10:29

    Средняя зарплата в секторе информации и связи в Азербайджане выросла на 12%

    ИКТ
    10:24

    Бортников: Спецслужбам СНГ нужно активнее сотрудничать с афганскими властями

    В регионе
    10:23

    Около 88% долгов госкомпаний Азербайджана в иностранной валюте

    Финансы
    10:08

    Бортников: ФСБ располагает данными о подготовке диверсий на газопроводе "Турецкий поток"

    В регионе
    10:08

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились почти на 33%

    ИКТ
    10:06

    Минфин в этом году разместил более 10 млрд манатов на депозитах в местных банках

    Финансы
    09:54

    В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз

    ИКТ
    09:49

    Азербайджан и Сомали вводят безвиз для владельцев дипломатических паспортов

    Внешняя политика
    09:45

    В Армении глава Арагацотнской епархии взят под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей