Около 80 млн манатов из незастрахованных вкладов Bank Standard принадлежит одному вкладчику

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Почти половина из 157 млн манатов незастрахованных вкладов в ликвидируемом ЗАО Bank Standard принадлежит одному лицу.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании Кредиторского комитета банка председатель комитета, юрист Акрам Гасанов.

Присутствующий на заседании заместитель исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугар Абдуллаев сказал, что фонд до сегодняшнего дня выдал застрахованным вкладчикам компенсации в 437 млн манатов. Из них фонд смог вернуть всего лишь 80 млн манатов.

По словам А.Гасанова, из выданных Bank Standard кредитов в 750 млн манатов возможно вернуть 500 млн манатов.