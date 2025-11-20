Огтай Гасымов: БФБ представит новую интерактивную статистическую платформу

Бакинская фондовая биржа (БФБ) представит рынку новую интерактивную статистическую платформу для повышения доступности рыночных данных.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления БФБ Огтай Гасымов во второй день IX Международного банковского форума (IBF-2025) в Баку.

По его словам, раздел "Обзор рынка" на сайте биржи сегодня является одним из основных источников информации для инвесторов, трейдеров и аналитиков: "В этом разделе граждане могут видеть находящиеся в обращении ценные бумаги, облигации и рыночные сегменты".

Гасымов отметил, что БФБ в ближайшее время представит интерактивную статистическую систему с более широким функционалом.

"До конца года будет запущено интерактивное статистическое решение для рынка. Эта система облегчит доступ к аналитическим данным и создаст более комплексное представление о глубине рынка", - сказал он.

Представитель БФБ считает, что новая платформа расширит возможности принятия решений участниками рынка и внесет дополнительный вклад в повышение прозрачности на рынках капитала.