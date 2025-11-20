İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 20 noyabr, 2025
    • 13:24
    Oqtay Qasımov: BFB yeni interaktiv statistik platforma təqdim edəcək

    "Bakı Fond Birjası" QSC (BFB) bazar məlumatlarının əlçatanlığını artırmaq üçün yeni interaktiv statistik platformanı bazara təqdim edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BFB-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini Oqtay Qasımov Bakıda keçirilən IX Beynəlxalq Bank Forumunun ikinci günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda birjanın rəsmi saytında yerləşən "Bazar icmalı" bölməsi investorlar, treyderlər və analitiklər üçün əsas məlumat mənbələrindən biridir:

    "Vətəndaşlarımız bu bölmədən bazarda dövriyyədə olan qiymətli kağızları, istiqrazları və bazar seqmentlərini tam şəkildə görə bilirlər".

    O. Qasımov qeyd edib ki, BFB yaxın müddətdə daha geniş funksionallığa malik interaktiv statistik sistem təqdim edəcək:

    "İlin sonuna qədər bazar üçün interaktiv statistik həll istifadəyə veriləcək. Bu sistem analitik məlumatlara çıxışı asanlaşdıracaq və bazarın dərinliyi barədə daha əhatəli təsəvvür yaradacaq".

    BFB rəsmisi hesab edir ki, yeni platforma həm bazar iştirakçılarının qərarvermə imkanlarını genişləndirəcək, həm də kapital bazarlarında şəffaflığın artırılmasına əlavə töhfə verəcək.

    Огтай Гасымов: БФБ представит новую интерактивную статистическую платформу

