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Ограничена деятельность бакинского филиала Иранского национального банка

Ограничена деятельность бакинского филиала Иранского национального банка Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил деятельность бакинского филиала Иранского национального банка (“Bank Melli İran-Baku”).
Финансы
26 мая 2023 г. 11:26
Ограничена деятельность бакинского филиала Иранского национального банка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил деятельность бакинского филиала Иранского национального банка (“Bank Melli İran-Baku”).

Об этом Report сообщили в филиале.

По информации, регулятор направил в кредитную организацию письмо с требованием приостановить все банковские операции (прием депозитов, выдача кредита и пр.), кроме перевода денег со счета. В Bank Melli İran-Baku каких-либо заявлений в связи с решением ЦБА не сделали.

Напомним, что филиал Иранского национального банка действует с 1993 года. Его уставный капитал составляет 73,611 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке İran Milli Bankının Bakı filialının fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

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