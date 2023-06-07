ОЭСР улучшила прогноз по росту мирового ВВП в 2023 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 2,7% против предыдущего, мартовского прогноза роста на 2,6%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту мирового ВВП на 2023 год до 2,7% против предыдущего, мартовского прогноза роста на 2,6%.

Как передает Report, об этом говорится в июньском экономическом докладе организации.

"Рост мирового ВВП, как ожидается, замедлится с 3,3% в 2022 году до 2,7% в 2023 году, а затем увеличится до все еще низких 2,9% в 2024 году", - говорится в отчете.

Организация отмечает, что ограничительная денежно-кредитная политика будет сдерживать рост спроса еще некоторое время, при этом полный эффект от ужесточения в 2022 году проявится только позднее в этом году или в начале 2024 года.