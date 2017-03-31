OECD проведет встречу с азербайджанскими банками

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Представители Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Адель Аткинсон и Леонора Риитсалу 5-7 апреля будут находиться с визитом в Баку.

Об этом сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

По информации, цель визита заключается в проведении встреч с банковским сообществом по вопросам финансовой грамотности, обсуждении проектов, которые планируется реализовать в этой области.

В то же время 5 апреля планируется встреча миссии с представителями коммерческих банков, действующих в Азербайджане.