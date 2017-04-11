Один из крупнейших банков России признан банкротом

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Татарстана признал казанский Татфондбанк банкротом.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, иск был подан Банком России.

Общая стоимость имущества и активов кредитной организации на момент отзыва лицензии ЦБ оценивается в 71,4 млрд рублей (1,25 млрд долларов), обязательства составляли 189,7 млрд рублей (3,33 млрд долларов).

Представитель временной администрации Татфондбанка рассказал, что задолженность перед ЦБ составляет 3 млрд рублей (52,6 млн долларов), другими кредитными организациями - 27 млрд рублей (473,7 млн долларов).

Напомним, что ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта. Дыра в его капитале к 1 февраля составила 96,7 млрд рублей (1,7 млрд долларов). Также сообщалось о задержании ряда руководителей кредитной организации, которые подозреваются в мошенничестве и хищении средств.

Татфондбанк был основан в 1994 году в Казани и входил в топ-50 российских кредитных организаций по величине активов.