    Один из гендиректоров ЦБА переведен на должность советника

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 17:10
    Один из гендиректоров ЦБА переведен на должность советника

    Генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рена Меликова переведена на должность советника председателя учреждения.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, на ее прежнюю должность назначен Турал Фейзуллаев.

    AMB-nin baş direktorlarından biri müşavir vəzifəsinə keçirilib, yerinə təyinat olub
