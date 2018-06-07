Один из акционеров "Азербайджанского промышленного банка" продал свою долю

Баку. 7 июня.REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанское промышленное страхование" (ASS), контролирующее 5,1735% акций ОАО "Азербайджанский промышленный банк" (ASB), продало свою долю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка.

Согласно отчету, 4,1735% доли приобретено другим акционером ASB- Anadolu Invesment Company, который увеличил свою долю в банке с 94,2515% до 98,4252%.

Оставшийся 1% доли страховой компании приобрела директор Anadolu Invesment Сompany Лейла Гузал Курт, дочь Алдубари Гузала, владельца входящей в ASB компании Azersun Holding. Оставшиеся 0,5748% акций банка контролируются ООО "Азербайджанский промышленный лизинг".

Напомним также, что 75% акций ASS принадлежат Anadolu Invesment Company, а 25% принадлежат ASB.