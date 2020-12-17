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Оценен урон объектам общественного питания в Азербайджане от пандемии

Оценен урон объектам общественного питания в Азербайджане от пандемии В январе-ноябре этого года показатели предприятий общественного питания, являющихся одним из основных элементов туристической инфраструктуры, были ниже, чем за аналогичный период прошлого года
Финансы
17 декабря 2020 г. 12:22
Оценен урон объектам общественного питания в Азербайджане от пандемии

В январе-ноябре этого года показатели предприятий общественного питания, являющихся одним из основных элементов туристической инфраструктуры, были ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, основной причиной снижения стало закрытие границ, резкое сокращение числа туристов (март-сентябрь), ограничений на деятельность объектов общественного питания. В результате в марте объемы услуг общественного питания сократились в 2,6 раза, апреле - 12,1 раза, мае - 9,9 раза, июне – 12 раз, июле – 13 раз, августе – 11,5 раза, сентябре - 7,7 раза, октябре - 7,8 раза и ноябре - 6,6 раза по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

Оборот предприятий общественного питания в ноябре этого года по сравнению с ноябрем прошлого года снизился в 2,1 раза. В результате стоимость услуг общественного питания по сравнению с январем-ноябрем прошлого года снизилась в 2,1 раза и составила 682,8 млн манатов.

В частном секторе 46,5% оборота предприятий общественного питания приходится на юридических лиц, 53,5% - на физических лиц. Оборот юридических лиц по сравнению с январем-ноябрем 2019 года снизился в 1,9 раза и составил 315,1 млн манатов.

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