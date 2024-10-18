Обязательства по компенсации вкладчикам Muğan Bank выполнены на 97%

Фонд страхования вкладов с 27 ноября 2023 года по сегодняшний день выплатил 7 434 вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğan Bank компенсацию в размере 198 278 931 манат.

Фонд страхования вкладов с 27 ноября 2023 года по сегодняшний день выплатил 7 434 вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğan Bank компенсацию в размере 198 278 931 манат.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это означает, что обязательства по компенсации выполнены на 97%.

Muğan Bank был объявлен банкротом решением Административной коллегии Бакинского апелляционного суда от 24 октября 2023 года, после чего Фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором банка.

Первое уведомление о месте и времени выплаты компенсации защищенным вкладчикам было опубликовано 1 ноября 2023 года.

В настоящее время компенсации выплачиваются через ОАО "Международный банк Азербайджана" и "Капитал банк".