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Обязательства по компенсации вкладчикам Muğan Bank выполнены на 97%

Обязательства по компенсации вкладчикам Muğan Bank выполнены на 97% Фонд страхования вкладов с 27 ноября 2023 года по сегодняшний день выплатил 7 434 вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğan Bank компенсацию в размере 198 278 931 манат.
Финансы
18 октября 2024 г. 16:40
Обязательства по компенсации вкладчикам Muğan Bank выполнены на 97%

Фонд страхования вкладов с 27 ноября 2023 года по сегодняшний день выплатил 7 434 вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğan Bank компенсацию в размере 198 278 931 манат.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это означает, что обязательства по компенсации выполнены на 97%.

Muğan Bank был объявлен банкротом решением Административной коллегии Бакинского апелляционного суда от 24 октября 2023 года, после чего Фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором банка.

Первое уведомление о месте и времени выплаты компенсации защищенным вкладчикам было опубликовано 1 ноября 2023 года.

В настоящее время компенсации выплачиваются через ОАО "Международный банк Азербайджана" и "Капитал банк".

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Версия на азербайджанском языке "Muğan Bank"ın əmanətçilərinə kompensasiya öhdəliyinin 97 %-i icra edilib

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