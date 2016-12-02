Обязательства коммерческих банков перед ЦБА увеличились

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Обязательства коммерческих банков Азербайджана перед Центробанком (ЦБА) на 1 ноября 2016 года составили 7 507 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 октября вырос на 263,5 млн. манатов или 3,63%, с аналогичным периодом прошлого года – на 2 684,5 млн. манатов или 55,66%.

С начала года обязательства коммерческих банков перед ЦБА выросли на 2 132 млн. манатов или 39,66%. Обязательства предположительно выросли за счет выделяемых банкам долларовых кредитов.