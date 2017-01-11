Обязательства коммерческих банков перед ЦБА сократились

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Обязательства коммерческих банков Азербайджана перед Центробанком (ЦБА) на 1 декабря 2016 года составили 7 322,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 ноября сократился на 184,8 млн манатов или 2,46%, с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2 420,8 млн манатов или 49,39%.

С начала прошлого года обязательства коммерческих банков перед ЦБА выросли на 1 947,2 млн манатов или 36,23%.

Отметим, что хотя обязательства коммерческих банков перед ЦБА в ноябре сократились, внешние обязательства выросли на 810 млн манатов или 13%.