Объявлена дата аукциона по облигациям AFB Bank

27 октября на Бакинской фондовой бирже состоится аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций ОАО AFB Bank на сумму 5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, 50 000 облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая на общую сумму 5 млн манатов будут размещены методом публичного предложения и находиться в обращении 24 месяца. Их годовая доходность составляет 13%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально.

Андеррайтером процесса выступает ОАО "Инвестиционная компания Assist Finance". Кроме того, лица, желающие приобрести облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.

Выкуп эмитентом ценных бумаг в течение периода обращения не предусмотрен.