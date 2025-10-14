İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    "AFB Bank"ın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:13
    AFB Bankın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Oktyabrın 27-də "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "AFB Bank" ASC-nin 5 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək.

    "Report" bu barədə Birjaya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 50 000 ədəd, yəni 5 milyon manatlıq istiqraz kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 24 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 13 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək.

    Prosesin anderrayteri "Assist Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    "AFB Bank" istiqraz “Assist Finance İnvestisiya Şirkəti”
    Объявлена дата аукциона по облигациям AFB Bank

    Son xəbərlər

    10:36

    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq

    Sosial müdafiə
    10:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Biznes
    10:31

    Qızıl və gümüş qiymətləri tarixi rekordları yeniləyib

    Maliyyə
    10:28

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə işğaldan azad edilmiş ərazilərə dair yeni səlahiyyət verilib

    Maliyyə
    10:27

    Qəzaya düşən fransalı xizəkçinin onurğası sınıb

    Fərdi
    10:25

    Assosiasiya prezidenti: Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidir

    Xarici siyasət
    10:24
    Foto

    "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 7 % azalıb

    Maliyyə
    10:24

    Bu il 62 xarici tələbə Azərbaycanda təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    10:21

    İlham Əliyev "Rebuild Karabakh-2025" sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti