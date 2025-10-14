"AFB Bank"ın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb
Maliyyə
- 14 oktyabr, 2025
- 10:13
Oktyabrın 27-də "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "AFB Bank" ASC-nin 5 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək.
"Report" bu barədə Birjaya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 50 000 ədəd, yəni 5 milyon manatlıq istiqraz kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 24 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 13 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək.
Prosesin anderrayteri "Assist Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.
Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.
Son xəbərlər
10:36
Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıqSosial müdafiə
10:31
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olubBiznes
10:31
Qızıl və gümüş qiymətləri tarixi rekordları yeniləyibMaliyyə
10:28
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə işğaldan azad edilmiş ərazilərə dair yeni səlahiyyət verilibMaliyyə
10:27
Qəzaya düşən fransalı xizəkçinin onurğası sınıbFərdi
10:25
Assosiasiya prezidenti: Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidirXarici siyasət
10:24
Foto
"Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 7 % azalıbMaliyyə
10:24
Bu il 62 xarici tələbə Azərbaycanda təhsil alacaqElm və təhsil
10:21