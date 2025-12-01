Обсуждены вопросы расширения возможностей микрофинансового сектора в Азербайджане

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили расширение возможностей сектора микрофинансирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, генеральный директор ЦБА Фуад Исаев встретился с руководством Азербайджанской ассоциации микрофинансирования, а также с руководящим составом входящих и не входящих в нее небанковских кредитных организаций (НБКО).

Участникам встречи была предоставлена информация о финансовых результатах деятельности НБКО за 9 месяцев этого года, совершенствовании регулятивной базы, а также о работе, проделанной для оздоровления сектора. Были подробно обсуждены расширение возможностей финансирования, сотрудничество с государственными фондами, перспективы деятельности организаций в регионах, а также на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыванской Автономной Республике, требования законодательства и другие вопросы.

На встрече также была представлена информация о работе, которая будет проведена в следующем периоде в рамках институционального укрепления НБКО, а также расширения направлений деятельности.