    Обсуждены вопросы расширения возможностей микрофинансового сектора в Азербайджане

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 18:01
    Обсуждены вопросы расширения возможностей микрофинансового сектора в Азербайджане

    В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили расширение возможностей сектора микрофинансирования.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, генеральный директор ЦБА Фуад Исаев встретился с руководством Азербайджанской ассоциации микрофинансирования, а также с руководящим составом входящих и не входящих в нее небанковских кредитных организаций (НБКО).

    Участникам встречи была предоставлена информация о финансовых результатах деятельности НБКО за 9 месяцев этого года, совершенствовании регулятивной базы, а также о работе, проделанной для оздоровления сектора. Были подробно обсуждены расширение возможностей финансирования, сотрудничество с государственными фондами, перспективы деятельности организаций в регионах, а также на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыванской Автономной Республике, требования законодательства и другие вопросы.

    На встрече также была представлена информация о работе, которая будет проведена в следующем периоде в рамках институционального укрепления НБКО, а также расширения направлений деятельности.

    Azərbaycanda mikromaliyyə sektorunun imkanlarının genişləndirilməsi müzakirə edilib
    Expansion of opportunities in Azerbaijan's microfinance sector discussed
