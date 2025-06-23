Обсуждены "Правила управления качеством Счетной палаты"

Сегодня под руководством председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова состоялось очередное заседание Коллегии.
Как сообщает Report со ссылкой на Палату, на заседании обсуждались "Правила управления качеством Счетной палаты".
Было отмечено, что в этой области предусматривается полное приведение деятельности в соответствие с новым ISSAI 140.
Затем были обсуждены результаты некоторых аудитов. По итогам обсуждений были приняты решения об утверждении аудиторских отчетов и о проведении необходимых работ по устранению выявленных недостатков аудируемыми организациями.