Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"
Инфраструктура
- 11 ноября, 2026
- 13:13
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Завершен первый капитальный ремонт танкера "Кяльбаджар" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
Об этом Report сообщили в ASCO.
Ремонт судна, осуществляющего деятельность за пределами Каспийского моря, был проведен на верфи Kuzey Star, расположенной в промышленной зоне Тузла в Турции.
Согласно информации, после ремонта танкер успешно прошел необходимые испытания и вновь привлечен к международным грузоперевозкам. "Кяльбаджар" совершил первый рейс между портами Бургас и Кулеви.
Судно эксплуатируется с 10 сентября 2021 года и выполняет рейсы в международных водах под флагом Азербайджана.
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