Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"

Завершен первый капитальный ремонт танкера "Кяльбаджар" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом Report сообщили в ASCO.

Ремонт судна, осуществляющего деятельность за пределами Каспийского моря, был проведен на верфи Kuzey Star, расположенной в промышленной зоне Тузла в Турции.

Согласно информации, после ремонта танкер успешно прошел необходимые испытания и вновь привлечен к международным грузоперевозкам. "Кяльбаджар" совершил первый рейс между портами Бургас и Кулеви.

Судно эксплуатируется с 10 сентября 2021 года и выполняет рейсы в международных водах под флагом Азербайджана.