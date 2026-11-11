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    Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"

    Инфраструктура
    • 11 ноября, 2026
    • 13:13
    Завершены работы по капремонту танкера Кяльбаджар

    Завершен первый капитальный ремонт танкера "Кяльбаджар" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

    Об этом Report сообщили в ASCO.

    Ремонт судна, осуществляющего деятельность за пределами Каспийского моря, был проведен на верфи Kuzey Star, расположенной в промышленной зоне Тузла в Турции.

    Согласно информации, после ремонта танкер успешно прошел необходимые испытания и вновь привлечен к международным грузоперевозкам. "Кяльбаджар" совершил первый рейс между портами Бургас и Кулеви.

    Судно эксплуатируется с 10 сентября 2021 года и выполняет рейсы в международных водах под флагом Азербайджана.

    Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) Танкер Кяльбаджар
    "Kəlbəcər" tankeri əsaslı təmir olunub
    First major overhaul of Kalbajar tanker completed
    44 filmi
    44 filmi

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