"Kəlbəcər" tankeri əsaslı təmir olunub
- 11 noyabr, 2026
- 12:53
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"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-yə (ASCO) məxsus "Kəlbəcər" tankerinin ilk əsaslı təmiri başa çatıb.
Bu barədə "Report"a ASCO-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Xəzərdənkənar sularda fəaliyyət göstərən gəminin təmiri Türkiyənin Tuzla təmir bölgəsində yerləşən "Kuzey Star" tərsanəsində həyata keçirilib.
Proses çərçivəsində tankerin baş mühərrikləri, qazanı, kompressorları, eləcə də digər mexanizm və sistemləri yoxlanılaraq təmir edilib. Gəminin gövdəsində köhnə boya örtüyü təmizlənib, qaynaq və rənglənmə işləri aparılıb.
Məlumata əsasən, təmirdən sonra zəruri sınaqlardan uğurla keçən tanker yenidən beynəlxalq yükdaşımalara cəlb olunub. "Kəlbəcər" ilk reysini Burqas–Kulevi limanları arasında həyata keçirib.
Yeni nəsil tankerin uzunluğu 141 metr, eni 16,9 metr, bortunun hündürlüyü isə 6 metrdir. 15 nəfərlik heyətlə idarə olunan gəmi saatda 10 uzel sürətlə hərəkət edir. Xam neft və neft məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutulan tankerin dedveyti 7 786 tondur.
Gəmi 2021-ci il sentyabrın 10-da istismara verilib və həmin vaxtdan Azərbaycan bayrağı altında beynəlxalq sularda fəaliyyət göstərir.