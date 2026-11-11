Завтра в Азербайджане ожидается до 16° тепла
- 11 ноября, 2026
- 12:46
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12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 11-16° тепла, в горах ночью - 2-7° мороза, в высокогорных районах - 9-14° мороза, днем - 3-8° тепла.