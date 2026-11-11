Завтра в Азербайджане ожидается до 16° тепла

12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем ​​- 12-16° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем ​​- 11-16° тепла, в горах ночью - 2-7° мороза, в высокогорных районах - 9-14° мороза, днем ​​- 3-8° тепла.