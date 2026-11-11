İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Sabah Azərbaycanda 16 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 11 noyabr, 2026
    • 12:29
    Sabah Azərbaycanda 16 dərəcə isti olacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin noyabrın 12-də dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 5-9° isti, gündüz 12-16° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 55-65 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 0-5° isti, gündüz 11-16° isti, dağlarda gecə 2-7° şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 9-14° şaxta, gündüz 3-8° isti olacaq.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Азербайджане ожидается до 16° тепла
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:22
    İlham Əliyev Antalyada COP31 Liderlər Sammitində iştirak edir - Yenilənib-2
    Xarici siyasət
    13:21
    Azərbaycanda bayram günlərində avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb
    İnfrastruktur
    13:06
    UEFA Millətlər Liqası: Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb
    Futbol
    13:05
    Foto
    Fuad Muradov Polşa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının iclasında iştirak edib
    Daxili siyasət
    12:57
    Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb - Yenilənib
    Hadisə
    12:53
    "Kəlbəcər" tankeri əsaslı təmir olunub
    İnfrastruktur
    12:46
    "Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb
    Futbol
    12:45
    Rəşad Nəbiyev Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcək
    İKT
    12:41
    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin üçtərəfli danışıqları bərpa olunub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti