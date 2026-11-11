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    Минтруда Азербайджана изучит международный опыт гибридной занятости

    Бизнес
    • 11 ноября, 2026
    • 12:29
    Минтруда Азербайджана изучит международный опыт гибридной занятости

    В Азербайджане могут пересмотреть действующие нормы рабочего времени в рамках обсуждения внедрения дистанционного и гибридного форматов занятости.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела трудовой политики Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фуад Гейдаров на состоявшемся сегодня заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

    По его словам, в настоящее время продолжительность обычного рабочего дня составляет восемь часов.

    "При заключении трудового договора по совместительству рабочее время не должно превышать половины этой продолжительности, то есть четырех часов. Это обусловлено общим принципом, согласно которому максимальная продолжительность ежедневного рабочего времени, предусмотренная Трудовым кодексом, составляет 12 часов", - пояснил он.

    Гейдаров отметил, что на следующем этапе возможен пересмотр этого положения. Для этого также будет изучен международный опыт.

    Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана
    Azərbaycan hibrid iş modelinin tətbiqi ilə bağlı dəyişikliklər planlaşdırır
    Azerbaijan's Labor Ministry to study international practices on hybrid employment
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