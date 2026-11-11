Azərbaycan hibrid iş modelinin tətbiqi ilə bağlı dəyişikliklər planlaşdırır
- 11 noyabr, 2026
- 12:08
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Azərbaycanda hibrid iş modelinin tətbiqi ilə bağlı yeni dəyişikliklər nəzərdən keçirilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Fuad Heydərov Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırkı mövqe ondan ibarətdir ki, normal iş vaxtının müddəti 8 saatdır: "Əvəzetmə qaydasında əmək müqaviləsi bağlanarkən isə iş vaxtı bunun yarısından çox olmamaqla, yəni 4 saatdan artıq olmamaq şərtilə müəyyən edilib. Bu, ümumi prinsip olaraq Əmək Məcəlləsində gündəlik iş vaxtının normasının maksimum həddinin 12 saat müəyyən edilməsindən irəli gəlir".
F. Heydərov qeyd edib ki, növbəti mərhələdə məsafədən işin və hibrid iş modelinin tətbiqi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi bu müddəaya yenidən baxılmasına şərait yarada bilər: "Bunun üçün beynəlxalq təcrübəni də araşdıracağıq. İllik əməkhaqqı ilə bağlı hazırda hər hansı dəyişiklik nəzərdə tutulmur".