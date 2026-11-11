В Азербайджане упростят оформление трудовых договоров

В Азербайджане планируется упростить механизм оформления трудовых договоров.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

По его словам, сейчас упрощенный механизм оформления может применяться при налогообложении доходов представителей общественного сектора, являющихся плательщиками упрощенного налога, а также в сферах, где трудовые договоры заключаются на бумажном носителе.

"Предлагаемые нами изменения в действующее законодательство предусматривают охват именно общественного сектора, в особенности тех сфер, где широко распространена неформальная занятость. В целом после принятия данного законопроекта законодательство будет предусматривать применение более упрощенного трудового договора. Форма трудового договора будет меняться в зависимости от продолжительности рабочего времени. Так, после вступления закона в силу трудовой договор, заключаемый на срок до одного месяца, будет оформляться в почасовом режиме. Кроме того, если продолжительность рабочего дня составит менее четырех часов, трудовой договор будет заключаться с учетом соответствующего режима работы", - сказал он.