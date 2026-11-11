İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Vəli Quliyev: "Əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək"

    Biznes
    • 11 noyabr, 2026
    • 12:15
    Vəli Quliyev: Əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək

    Azərbaycanda əmək müqavilələrinin bağlanması prosesində sadələşdirilmiş mexanizmin tətbiqi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Vəli Quliyev Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında"qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, irəli sürülən qanunvericilik islahatlarının başlıca hədəfi qeyri-rəsmi məşğulluğun geniş yayıldığı sahələrdə əmək münasibətlərinin rəsmi qaydada tənzimlənməsini asanlaşdırmaqdır:

    "Bu istiqamətdə müəyyən fəaliyyət sahələrində sadələşdirilmiş əmək müqaviləsinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Yeni mexanizm işəgötürənlərə və muzdlu işçilərə qısamüddətli, həmçinin bir günlük əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətləri elektron platforma vasitəsilə daha asan və çevik formada rəsmiləşdirmə imkanı təmin edəcək. Məlumdur ki, başqa bir qanunvericilik təşəbbüsü çərçivəsində saatlıq əməkhaqqı sisteminin həyata keçirilməsi də planlaşdırılır".

    V. Quliyev hesab edir ki, bu sistem sadələşdirilmiş əmək müqaviləsinin tətbiqi üçün də münasib zəmin formalaşdıracaq: "Belə ki, işçinin maaşının faktiki çalışdığı saatlar əsasında hesablanması qısamüddətli əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsini daha da asanlaşdıracaq. Nəticə olaraq, hər iki mexanizmin bir-birini tamamlaması qısamüddətli işlərdə fəaliyyət göstərən şəxslərin əmək münasibətlərinin hüquqi çərçivədə rəsmiləşdirilməsinə, qeyri-rəsmi məşğulluğun azalmasına və işçilərin əmək hüquqlarının təminatına töhfə verəcək".

    Vəli Quliyev Əmək müqaviləsi Büdcə zərfi Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti Milli Məclis Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
    В Азербайджане упростят оформление трудовых договоров
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:22
    İlham Əliyev Antalyada COP31 Liderlər Sammitində iştirak edir - Yenilənib-2
    Xarici siyasət
    13:21
    Azərbaycanda bayram günlərində avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb
    İnfrastruktur
    13:06
    UEFA Millətlər Liqası: Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb
    Futbol
    13:05
    Foto
    Fuad Muradov Polşa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının iclasında iştirak edib
    Daxili siyasət
    12:57
    Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb - Yenilənib
    Hadisə
    12:53
    "Kəlbəcər" tankeri əsaslı təmir olunub
    İnfrastruktur
    12:46
    "Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb
    Futbol
    12:45
    Rəşad Nəbiyev Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcək
    İKT
    12:41
    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin üçtərəfli danışıqları bərpa olunub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti