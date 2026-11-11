Vəli Quliyev: "Əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi sadələşdiriləcək"
- 11 noyabr, 2026
- 12:15
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda əmək müqavilələrinin bağlanması prosesində sadələşdirilmiş mexanizmin tətbiqi planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Vəli Quliyev Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında"qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, irəli sürülən qanunvericilik islahatlarının başlıca hədəfi qeyri-rəsmi məşğulluğun geniş yayıldığı sahələrdə əmək münasibətlərinin rəsmi qaydada tənzimlənməsini asanlaşdırmaqdır:
"Bu istiqamətdə müəyyən fəaliyyət sahələrində sadələşdirilmiş əmək müqaviləsinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Yeni mexanizm işəgötürənlərə və muzdlu işçilərə qısamüddətli, həmçinin bir günlük əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətləri elektron platforma vasitəsilə daha asan və çevik formada rəsmiləşdirmə imkanı təmin edəcək. Məlumdur ki, başqa bir qanunvericilik təşəbbüsü çərçivəsində saatlıq əməkhaqqı sisteminin həyata keçirilməsi də planlaşdırılır".
V. Quliyev hesab edir ki, bu sistem sadələşdirilmiş əmək müqaviləsinin tətbiqi üçün də münasib zəmin formalaşdıracaq: "Belə ki, işçinin maaşının faktiki çalışdığı saatlar əsasında hesablanması qısamüddətli əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsini daha da asanlaşdıracaq. Nəticə olaraq, hər iki mexanizmin bir-birini tamamlaması qısamüddətli işlərdə fəaliyyət göstərən şəxslərin əmək münasibətlərinin hüquqi çərçivədə rəsmiləşdirilməsinə, qeyri-rəsmi məşğulluğun azalmasına və işçilərin əmək hüquqlarının təminatına töhfə verəcək".