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    В Кыргызстане осенью 2027 года откроют грузовой аэропорт

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 13:09
    В Кыргызстане осенью 2027 года откроют грузовой аэропорт

    Грузовой аэропорт в Джалал-Абадской области Кыргызстана откроют осенью 2027 года.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщил глава компании "Аэропорты Кыргызстана" Манас Самидинов.

    К работе привлечены российские и турецкие проектные институты. Аэропорт будет ориентирован на грузовые перевозки, поскольку рядом проляжет железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

    "В аэропорту будут взлетно-посадочная полоса длиной 3 600 метров, две рулежные дорожки, стоянка на четыре воздушных судна и аэровокзал площадью 12 тыс. квадратных метров. Он сможет принимать Airbus (А319, A320, A321) и Boeing 737, включая самолеты, переоборудованные в грузовые", - сказал он.

    Проект оценивается примерно в $50–60 млн. Аэропорт строит госкомпания при Управлении делами президента. Старая воздушная гавань перейдет на баланс государства, ее дальнейшую судьбу решит правительство.

    Грузоперевозка Кыргызстан
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