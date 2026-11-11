FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала Германии

Франция оказывает давление на Германию, требуя четко определить порядок применения ракет большой дальности в случае конфликта с Россией, предупреждая, что неверная интерпретация военных сигналов может привести к ядерной эскалации.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, Париж ведет переговоры с немецкими чиновниками, добиваясь того, чтобы Берлин согласовал применение вооружений для нанесения так называемых глубоких высокоточных ударов с ядерной стратегией Франции.

Один из французских чиновников предупредил, что удар по российской цели обычным оружием может повлечь за собой ядерный ответ Москвы.

Обеспокоенность Парижа связана с тем, что Германия совместно с Великобританией, Польшей, странами Северной Европы и Балтии существенно наращивает арсенал дальнобойных вооружений, стремясь усилить европейский потенциал сдерживания в отношении России.

Берлин закупает и разрабатывает ряд ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до более чем 2 000 км, которые позволят немецким вооруженным силам поражать цели в глубине российской территории.

Во Франции опасаются, что стремление Бундесвера разработать ракеты, которые потенциально могут быть использованы для ударов вглубь РФ, может вызвать недопонимание в Москве.

В то же время издание отмечает, что Берлин полностью согласен с необходимостью выработки общей европейской доктрины и единого понимания этапов эскалации. Отмечается также, что именно Германия три года назад инициировала дискуссию об усилении обычных средств сдерживания России.