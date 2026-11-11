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    FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала Германии

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 12:51
    FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала Германии

    Франция оказывает давление на Германию, требуя четко определить порядок применения ракет большой дальности в случае конфликта с Россией, предупреждая, что неверная интерпретация военных сигналов может привести к ядерной эскалации.

    Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Согласно информации, Париж ведет переговоры с немецкими чиновниками, добиваясь того, чтобы Берлин согласовал применение вооружений для нанесения так называемых глубоких высокоточных ударов с ядерной стратегией Франции.

    Один из французских чиновников предупредил, что удар по российской цели обычным оружием может повлечь за собой ядерный ответ Москвы.

    Обеспокоенность Парижа связана с тем, что Германия совместно с Великобританией, Польшей, странами Северной Европы и Балтии существенно наращивает арсенал дальнобойных вооружений, стремясь усилить европейский потенциал сдерживания в отношении России.

    Берлин закупает и разрабатывает ряд ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до более чем 2 000 км, которые позволят немецким вооруженным силам поражать цели в глубине российской территории.

    Во Франции опасаются, что стремление Бундесвера разработать ракеты, которые потенциально могут быть использованы для ударов вглубь РФ, может вызвать недопонимание в Москве.

    В то же время издание отмечает, что Берлин полностью согласен с необходимостью выработки общей европейской доктрины и единого понимания этапов эскалации. Отмечается также, что именно Германия три года назад инициировала дискуссию об усилении обычных средств сдерживания России.

    Российско-украинский конфликт Эмманюэль Макрон Россия Франция Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    FT: Almaniya ilə Fransa arasında uzaqmənzilli silahların tətbiqi məsələsində gərginlik yaranıb
    France pressures Germany to clarify rules for long-range missile use
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