Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане
Индивидуальные
- 11 ноября, 2026
- 12:49
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Азербайджанский борец Давуд Мамедов (77 кг) стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти заслуженного тренера, академика Мардана Сапарбаева, прошедшего в городе Шымкенте (Казахстан).
Как сообщает Report, на традиционном турнире под руководством тренера молодежной сборной (U-20) Акифа Алиева двое азербайджанских борцов поднялись на пьедестал почета.
В финале Давуд Мамедов одержал победу над своим братом Джавадом Мамедовым со счетом 3:1. Джавад Мамедов завоевал серебряную медаль.
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Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в КазахстанеИндивидуальные