Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане

Азербайджанский борец Давуд Мамедов (77 кг) стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти заслуженного тренера, академика Мардана Сапарбаева, прошедшего в городе Шымкенте (Казахстан).

Как сообщает Report, на традиционном турнире под руководством тренера молодежной сборной (U-20) Акифа Алиева двое азербайджанских борцов поднялись на пьедестал почета.

В финале Давуд Мамедов одержал победу над своим братом Джавадом Мамедовым со счетом 3:1. Джавад Мамедов завоевал серебряную медаль.