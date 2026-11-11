Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане

    Индивидуальные
    • 11 ноября, 2026
    • 12:49
    Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане

    Азербайджанский борец Давуд Мамедов (77 кг) стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти заслуженного тренера, академика Мардана Сапарбаева, прошедшего в городе Шымкенте (Казахстан).

    Как сообщает Report, на традиционном турнире под руководством тренера молодежной сборной (U-20) Акифа Алиева двое азербайджанских борцов поднялись на пьедестал почета.

    В финале Давуд Мамедов одержал победу над своим братом Джавадом Мамедовым со счетом 3:1. Джавад Мамедов завоевал серебряную медаль.

    Греко-римская борьба Казахстан
    Azərbaycan güləşçisi Davud Məmmədov Qazaxıstanda keçirilən turnirin qalibi olub
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    Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане
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