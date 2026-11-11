İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycan güləşçisi Davud Məmmədov Qazaxıstanda keçirilən turnirin qalibi olub

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2026
    • 12:33
    Azərbaycan güləşçisi Davud Məmmədov Qazaxıstanda keçirilən turnirin qalibi olub

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Davud Məmmədov (77 kq) Qazaxıstanın Çimkənd şəhərində əməkdar məşqçi, akademik Mərdan Saparbayevin xatirəsinə keçirilmiş beynəlxalq turnirin qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, ənənəvi yarışda U-20 milli komandasının məşqçisi Akif Əliyevin rəhbərliyi altında iki Azərbaycan güləşçisi fəxri kürsüyə qalxıb.

    D.Məmmədov finalda qardaşı Cavad Məmmədova 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    C.Məmmədov isə gümüş medala sahib çıxıb.

    Davud Məmmədov Cavad Məmmədov Akif Əliyev Azərbaycan Güləş Federasiyası
    Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:36
    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Qazaxıstanda 8 medal qazanıblar
    Fərdi
    13:22
    Video
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Antalyada COP31 Liderlər Sammitində iştirak edirlər - Yenilənib-2
    Xarici siyasət
    13:21
    Azərbaycanda bayram günlərində avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb
    İnfrastruktur
    13:06
    UEFA Millətlər Liqası: Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb
    Futbol
    13:05
    Foto
    Fuad Muradov Polşa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının iclasında iştirak edib
    Daxili siyasət
    12:57
    Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb - Yenilənib
    Hadisə
    12:53
    "Kəlbəcər" tankeri əsaslı təmir olunub
    İnfrastruktur
    12:46
    "Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb
    Futbol
    12:45
    Rəşad Nəbiyev Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcək
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti