Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Омбудсмен предложила увеличить финансовое обеспечение онкобольных и лиц с инвалидностью

    Милли Меджлис
    • 11 ноября, 2026
    • 12:33
    Омбудсмен предложила увеличить финансовое обеспечение онкобольных и лиц с инвалидностью

    Омбудсмен Сабина Алиева предложила увеличить финансовое обеспечение онкологических больных и лиц с инвалидностью в Азербайджане.

    Как передает Report, с этим предложением уполномоченный по правам человека выступила на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2027 год.

    Омбудсмен предложила расширить социальные услуги на дому для одиноких пожилых людей с ограниченными возможностями самообслуживания и увеличить финансовые средства для развития мобильных и долгосрочных услуг по уходу в регионах.

    Сабина Алиева также сочла важным укрепление инфраструктуры медицинской и социальной реабилитации в регионах, своевременное обеспечение лиц с инвалидностью, в том числе детей, протезно-ортопедическими средствами и современным реабилитационным оборудованием.

    Среди предложений - бесперебойное обеспечение больных гемофилией лекарственными препаратами, расширение доступа онкологических больных к современным методам лечения и инновационным лекарствам, а также улучшение инфраструктуры здравоохранения и кадрового обеспечения в регионах.

    Омбудсмен предложила выделить бюджетные средства на применение технологий диагностики на основе искусственного интеллекта в здравоохранении, раннее выявление заболеваний и повышение качества специализированной медицинской помощи.

    Наряду с этим она привлекла внимание к вопросам развития инклюзивного образования, создания подходящих условий для детей с особыми образовательными потребностями, построения услуг индивидуальной поддержки и привлечения квалифицированных специалистов.

    Сабина Алиева также предложила финансировать защиту детей от киберугроз, повышение цифровых навыков работников, обеспечение доступности государственных услуг для уязвимых групп и поддержку социально значимых пассажирских маршрутов в отдаленных населенных пунктах.

    Она также подчеркнула важность учета потребностей уязвимых групп в мероприятиях, связанных с изменением климата и стихийными бедствиями, включая доступную эвакуацию, временное убежище и возможности социальной помощи.

    Сабина Алиева онкобольные Лица с инвалидностью Финансовая помощь
    Onkoloji xəstələr və əlilliyi olan şəxslər üçün maliyyə təminatının artırılması təklif olunur
    44 filmi
    44 filmi

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