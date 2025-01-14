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Обсуждено формирование стратегического рамочного документа ИБР на ближайшие 10 лет

Обсуждено формирование стратегического рамочного документа ИБР на ближайшие 10 лет Обсуждено формирование стратегического рамочного документа Исламского банка развития (ИБР) на ближайшие 10 лет (2026-2035 годы).
Финансы
14 января 2025 г. 12:55
Обсуждено формирование стратегического рамочного документа ИБР на ближайшие 10 лет

Обсуждено формирование стратегического рамочного документа Исламского банка развития (ИБР) на ближайшие 10 лет (2026-2035 годы).

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев провел ряд встреч в рамках визита в Саудовскую Аравию.

На встрече с президентом группы ИБР Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером и заместителем министра казначейства и финансов Турции Османом Челиком обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече директоров ИБР в Саудовской Аравии проведены дискуссии о формировании стратегического рамочного документа банка на ближайшие 10 лет, приоритетах и направлениях его деятельности, а также потребностях для развития стран-членов банка.

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Версия на английском языке IDB’s strategic framework document for next decade discussed
Версия на азербайджанском языке IDB-nin növbəti 10 il üçün strateji çərçivə sənədinin formalaşdırılması müzakirə edilib

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