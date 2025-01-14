Обсуждено формирование стратегического рамочного документа ИБР на ближайшие 10 лет

Обсуждено формирование стратегического рамочного документа Исламского банка развития (ИБР) на ближайшие 10 лет (2026-2035 годы).

Обсуждено формирование стратегического рамочного документа Исламского банка развития (ИБР) на ближайшие 10 лет (2026-2035 годы).

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев провел ряд встреч в рамках визита в Саудовскую Аравию.

На встрече с президентом группы ИБР Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером и заместителем министра казначейства и финансов Турции Османом Челиком обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече директоров ИБР в Саудовской Аравии проведены дискуссии о формировании стратегического рамочного документа банка на ближайшие 10 лет, приоритетах и направлениях его деятельности, а также потребностях для развития стран-членов банка.