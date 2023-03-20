Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 11%

Стоимость платных услуг, оказанных населению в январе-феврале этого года, увеличилась на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 1 млрд 724,9 млн манатов.

Стоимость платных услуг, оказанных населению в январе-феврале этого года, увеличилась на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 1 млрд 724,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Сообщается, что из них 131,7 млн манатов принадлежали юридическим лицам, что составило 76% от общей стоимости услуг.

В течение двух месяцев каждый житель страны пользовался различными платными услугами на сумму в среднем 170,3 маната или на 30,5 маната больше, чем год назад.