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Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 11%

Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 11% Стоимость платных услуг, оказанных населению в январе-феврале этого года, увеличилась на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 1 млрд 724,9 млн манатов.
Финансы
20 марта 2023 г. 15:02
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 11%

Стоимость платных услуг, оказанных населению в январе-феврале этого года, увеличилась на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 1 млрд 724,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Сообщается, что из них 131,7 млн манатов принадлежали юридическим лицам, что составило 76% от общей стоимости услуг.

В течение двух месяцев каждый житель страны пользовался различными платными услугами на сумму в среднем 170,3 маната или на 30,5 маната больше, чем год назад.

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Версия на английском языке Cost of paid services to population in Azerbaijan up by 11%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 11 % artıb

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