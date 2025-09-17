Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 13:27
    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    В I полугодии этого года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,7 млрд.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В отчетном периоде в результате превышения экспорта туристических услуг ($946,4 млн) над импортом ($752,1 млн) образовался профицит в размере $194,3 млн. За этот период число азербайджанских граждан, выезжающих за границу, уменьшилось на 0,7%, а число иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, сократилось на 1,1%.

    77,4% стоимости услуг, связанных с туризмом, оказанных иностранными странами резидентам Азербайджана, были связаны с личными поездками азербайджанских граждан (за исключением средств для челночного импорта).

    В отчетном периоде объем строительных услуг, оказанных нерезидентам по ненефтегазовому сектору, уменьшился в 5,6 раза (год назад составлял $11,1 млн) и составил $2 млн. Объем других деловых услуг, оплаченных нерезидентам по ненефтегазовому сектору, увеличился на 32,7% и составил $1,1 млрд.

    Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 2 % artıb

    Последние новости

    14:59

    В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона

    Происшествия
    14:51

    Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    14:43

    Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФ

    Другие страны
    14:41

    В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    14:29

    Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и Азербайджана

    Энергетика
    14:28
    Фото

    В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем году

    Внутренняя политика
    14:25

    ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей Газы

    Другие страны
    14:23

    КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТД

    Энергетика
    14:22

    Узбекистан и Исламский банк развития обсудили расширение сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей