Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

В I полугодии этого года оборот взаимных туристических услуг Азербайджана увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,7 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В отчетном периоде в результате превышения экспорта туристических услуг ($946,4 млн) над импортом ($752,1 млн) образовался профицит в размере $194,3 млн. За этот период число азербайджанских граждан, выезжающих за границу, уменьшилось на 0,7%, а число иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан, сократилось на 1,1%.

77,4% стоимости услуг, связанных с туризмом, оказанных иностранными странами резидентам Азербайджана, были связаны с личными поездками азербайджанских граждан (за исключением средств для челночного импорта).

В отчетном периоде объем строительных услуг, оказанных нерезидентам по ненефтегазовому сектору, уменьшился в 5,6 раза (год назад составлял $11,1 млн) и составил $2 млн. Объем других деловых услуг, оплаченных нерезидентам по ненефтегазовому сектору, увеличился на 32,7% и составил $1,1 млрд.