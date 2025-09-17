Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 2 % artıb
- 17 sentyabr, 2025
- 13:08
Bu ilin I yarısında Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,1 % artaraq 1,7 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Hesabat dövründə turizm xidmətləri üzrə ixracın (946,4 milyon ABŞ dolları) idxalı (752,1 milyon ABŞ dolları) üstələməsi nəticəsində 194,3 milyon ABŞ dolları profisit yaranıb. Bu dövrdə xaricə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 0,7 %, Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı isə 1,1 % azalıb.
Xarici ölkələrin Azərbaycan rezidentlərinə turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin dəyərinin 77,4 %-i Azərbaycan vətəndaşlarının şəxsi səfərləri ilə bağlı olub (məkik idxal üçün vəsaitlər istisna olmaqla).
Hesabat dövründə qeyri-neft-qaz sektoru üzrə qeyri-rezidentlərə göstərilən tikinti xidmətlərinin həcmi 5,6 dəfə (1 il əvvəl 11,1 milyon ABŞ dolları olub) azalaraq 2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Qeyri-neft-qaz sektoru üzrə qeyri-rezidentlərə ödənilən digər işgüzar xidmətlərin həcmi isə 32,7 % artaraq 1,1 milyard ABŞ dolları olub.