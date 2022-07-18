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Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%

Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3% В январе-июне текущего года розничная торговая сеть реализовала потребителям товаров на 22,5 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 12,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 9,9 млрд манатов.
Финансы
18 июля 2022 г. 12:38
Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%

В январе-июне текущего года розничная торговая сеть реализовала потребителям товаров на 22,5 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 12,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 9,9 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщил Государственный комитет по статистике.

По сравнению с январем-июнем прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 2,9%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 2,3%, непродовольственным товарам - на 3,6%.

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Версия на английском языке Retail trade turnover in Azerbaijan up by 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 % artıb

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