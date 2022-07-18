Оборот розничной торговли в Азербайджане вырос на 3%

В январе-июне текущего года розничная торговая сеть реализовала потребителям товаров на 22,5 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 12,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 9,9 млрд манатов.

В январе-июне текущего года розничная торговая сеть реализовала потребителям товаров на 22,5 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 12,6 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 9,9 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщил Государственный комитет по статистике.

По сравнению с январем-июнем прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 2,9%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 2,3%, непродовольственным товарам - на 3,6%.