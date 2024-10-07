Оборот БФБ увеличился более чем в 2 раза

В январе-сентябре этого года общая стоимость сделок, заключенных на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) по всем финансовым инструментам, составила 37 млрд 73,042 млн манатов.

В январе-сентябре этого года общая стоимость сделок, заключенных на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) по всем финансовым инструментам, составила 37 млрд 73,042 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось в 6,6 раза до 60 640.

81,1% оборота БФБ, или 30 млрд 80,607 млн манатов, пришлось на долю операций репо. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок с государственными ценными бумагами снизилась на 14,7% до 5 млрд 269,355 млн манатов, а стоимость сделок с корпоративными ценными бумагами увеличилась на 66,4% до 1 млрд 723,080 млн манатов.