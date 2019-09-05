Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 4%

В январе-августе 2019 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 10 022,897 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель повысился на 3,9%.

За год количество сделок возросло на 1,65% - до 3 338.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 8 531,92 млн манатов или 85,1% оборота фондовой биржи. Это на 0,15% больше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос на 26,2% - до 746,684 млн манатов, операциям REPO – на 39,8%, составив 744,294 млн манатов.