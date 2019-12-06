Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 4%

В январе-ноябре 2019 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 13 005,127 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель понизился на 4%.

За год количество сделок возросло на 5,05% - до 4 906.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 11 006,296 млн манатов или 84,6% оборота фондовой биржи. Это на 9,9% меньше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по корпоративным ценным бумагам вырос на 25,7% - до 941,925 млн манатов, операциям REPO - на 81,2%, составив 1 056,906 млн манатов.