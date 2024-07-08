Оборот Бакинской фондовой биржи вырос в 2,3 раза

В январе-июне текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 17 млрд 651,527 млн манатов.

В январе-июне текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 17 млрд 651,527 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок выросло на 33,7% - до 7 053.

На долю операций РЕПО пришлось 72,7% оборота БФБ или 12 млрд 825,129 млн манатов, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам выросла на 14,7% - до 3 млрд 653 513 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - 72,4% - до 1 млрд 172 885 млн манатов.