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Оборот Бакинской фондовой биржи вырос в 2,3 раза

Оборот Бакинской фондовой биржи вырос в 2,3 раза В январе-июне текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 17 млрд 651,527 млн манатов.
Финансы
8 июля 2024 г. 10:46
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос в 2,3 раза

В январе-июне текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 17 млрд 651,527 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок выросло на 33,7% - до 7 053.

На долю операций РЕПО пришлось 72,7% оборота БФБ или 12 млрд 825,129 млн манатов, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам выросла на 14,7% - до 3 млрд 653 513 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - 72,4% - до 1 млрд 172 885 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 2 dəfədən çox artıb

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