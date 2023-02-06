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Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 29%

Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 29% В январе 2023 года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 1 млрд 472,069 млн манатов.
Финансы
6 февраля 2023 г. 13:27
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 29%

В январе 2023 года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 1 млрд 472,069 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 29% больше, чем в 2021 году.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось на 11,3% и составило 943.

На государственные ценные бумаги пришлось 43,9% оборота БФБ (646,863 млн манатов), что на 8,3% больше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла почти в 2,1 раза и составила 35,949 млн манатов, стоимость сделок репо выросла почти на 68,6% и составила 789,256 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 29 % artıb

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