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Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос на 24%

Оборот "Бакинской фондовой биржи" вырос на 24% Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-ноябрь текущего года составила 14 148,135 млн. манатов.
Финансы
2 декабря 2021 г. 10:52
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 24%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-ноябрь текущего года составила 14 148,135 млн. манатов.

Это на 24,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось в 2,1 раза и составило 10 828.

На государственные ценные бумаги пришлось 6 851,011 млн. манатов или 48,4% оборота БФБ. Это на 10,5% меньше, чем годом ранее.
За отчетный период стоимость сделок по корпоративному рынку ценных бумаг снизилась примерно на 63,5% и составила 651,379 млн манатов, по операциям РЕПО-почти в 3,4 раза, до 6 645,746 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 24% artıb

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