Оборот Бакинской фондовой биржи возрос на 72%

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В 2018 году на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 23,45 млрд манатов, что означает рост на 72,2% в годовом сравнении.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, за год количество сделок увеличилось на 29,3%, до 112 950.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 8,557 млрд манатов или 36,5% оборота фондовой биржи. Это на 44,25% превышает показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценным бумагам вырос в 2,2 раза - до 13,341 млрд манатов, по акциям снизился в 3,3 раза – до 215 млн манатов, по облигациям - на 15,4% - до 726 млн манатов, по операциям REPO увеличился в 11,9 раза, составив 612 млн манатов.