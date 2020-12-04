Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 13%

За последний год количество сделок увеличилось на 6,7% и составило 5 234

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-ноябрь текущего года составила 11 378,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 12,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество сделок увеличилось на 6,7% и составило 5 234.

На государственные ценные бумаги пришлось 7 657,9 млн манатов или 67,3% оборота БФБ, что на 30,4% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг увеличилась примерно на 89,6% и составила 1 785,8 млн манатов, РЕПО - на 83,1% - до 1 935,1 млн манатов.