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Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 13%

Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 13% За последний год количество сделок увеличилось на 6,7% и составило 5 234
Финансы
4 декабря 2020 г. 17:31
Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 13%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-ноябрь текущего года составила 11 378,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 12,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество сделок увеличилось на 6,7% и составило 5 234.

На государственные ценные бумаги пришлось 7 657,9 млн манатов или 67,3% оборота БФБ, что на 30,4% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг увеличилась примерно на 89,6% и составила 1 785,8 млн манатов, РЕПО - на 83,1% - до 1 935,1 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 13 % azalıb

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