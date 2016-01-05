Оборот Бакинской фондовой биржи резко сократился

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В 2015 году на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 8 455 507 732 маната. Это на 35,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, за этот период рынок государственных ценных бумаг сократился в 29,6 раз - с 615,8 до 20,8 млн. манатов. Долевой рынок сократился в 3,7 раза - с 1 029,1 до 279,5 млн. манатов.

За этот период рынок долговых инструментов сократился в 1,8 раз - до 1,8 млрд. манатов, рынок производных финансовых инструментов вырос на 38,3% и составил 6,2 млрд. манатов.